Ту-142 – это советский дальний противолодочный самолет, который сегодня в ВМФ России используется преимущественно для морской разведки и патрулирования. Об этом пишет Defense Express.
Что известно о Ту-142, которые поразили в Таганроге?
Ту-142 создали для поиска и отслеживания подводных лодок на больших расстояниях.
Этот самолет разработали на базе разведывательного Ту-95РЦ. Интересно, что позже именно Ту-142 стал основой для создания стратегического бомбардировщика Ту-95МС, который Россия до сих пор использует для запуска крылатых ракет.
Серийное производство Ту-142 продолжалось до конца 1992 года, а последний самолет покинул завод в 1994-м. Всего было выпущено около 100 таких машин различных модификаций.
В открытых источниках представлены следующие характеристики Ту-142:
- Первый полет – 1968 год.
- На вооружение поступил в 1972 году.
- Экипаж – около 10 человек.
- Максимальная скорость – до 925 километров в час.
- Дальность полета – более 12 тысяч километров.
- Продолжительность патрулирования может превышать 17 часов.
Самолет оснащен радарами, гидроакустическими буями и другими системами для обнаружения подводных лодок. Также он может нести торпеды, глубинные бомбы и другое вооружение для борьбы с морскими целями.
Ту-142 является одним из крупнейших в мире турбовинтовых военных самолетов. Благодаря большой дальности он способен контролировать огромные морские районы вдали от своих баз.
К слову, НАТО неоднократно поднимало в небо свои истребители для перехвата российских самолетов Ту-142 в своем воздушном пространстве.