Ту-142 – это советский дальний противолодочный самолет, который сегодня в ВМФ России используется преимущественно для морской разведки и патрулирования. Об этом пишет Defense Express.

Что известно о Ту-142, которые поразили в Таганроге?

Ту-142 создали для поиска и отслеживания подводных лодок на больших расстояниях.

Этот самолет разработали на базе разведывательного Ту-95РЦ. Интересно, что позже именно Ту-142 стал основой для создания стратегического бомбардировщика Ту-95МС, который Россия до сих пор использует для запуска крылатых ракет.

Серийное производство Ту-142 продолжалось до конца 1992 года, а последний самолет покинул завод в 1994-м. Всего было выпущено около 100 таких машин различных модификаций.

В открытых источниках представлены следующие характеристики Ту-142:

Первый полет – 1968 год.

На вооружение поступил в 1972 году.

Экипаж – около 10 человек.

Максимальная скорость – до 925 километров в час.

Дальность полета – более 12 тысяч километров.

Продолжительность патрулирования может превышать 17 часов.

Самолет оснащен радарами, гидроакустическими буями и другими системами для обнаружения подводных лодок. Также он может нести торпеды, глубинные бомбы и другое вооружение для борьбы с морскими целями.

Ту-142 является одним из крупнейших в мире турбовинтовых военных самолетов. Благодаря большой дальности он способен контролировать огромные морские районы вдали от своих баз.

К слову, НАТО неоднократно поднимало в небо свои истребители для перехвата российских самолетов Ту-142 в своем воздушном пространстве.