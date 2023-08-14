Утром 14 августа военно-воздушные силы Великобритании подняли в воздух истребители быстрого реагирования Typhoon. Причина – пролет двух российских противолодочных самолетов Ту-142 к северу от Шотландии. Следует отметить, что это второй перехват. российских самолетов вблизи границ НАТО за день.

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Что говорят в Великобритании

Российские бомбардировщики Ту-142, используемые для разведки и противолодочной борьбы, перехватили в международном воздушном пространстве в пределах северной зоны патрулирования НАТО. Это сделали британские истребители Typhoon, а обеспечивал их полет заправочный танкер Voyager. "Тайфуны" стартовали из Лоссимута – там расположена одна из двух станций быстрого реагирования Королевских ВВС.

Один из пилотов сказал: когда утром услышал сигнал тревоги, почувствовал прилив адреналина. Понимать, что перехват был успешным, приятно.

Британское минобороны отмечает: российские военные самолеты, когда входят в зону международного воздушного пространства, контролируемую Великобританией, представляют угрозу. Они часто игнорируют авиадиспетчеров и не сообщают о своем нахождении в воздушном пространстве.

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Еще один инцидент в воздухе

Российские самолеты 14 августа утром были замечены возле Нидерландов – также в Северном море, как и в случае с Шотландией. Российские истребители развернулись после того, как их перехватили F-16 Нидерландов и Дании. Россияне остались в международном воздушном пространстве. Впрочем, минобороны государства-агрессора рассказало совсем другую историю: якобы норвежский самолет развернулся, перехваченный российским МиГом, а происходили события в Баренцевом море.