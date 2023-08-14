Ближе к полуночи 14 августа стало известно о фиксировании в акватории Азовского моря Ту-22М3. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ рассказал, были ли тогда пуски ракет, передает 24 Канал.

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Угроза сохраняется

Самолет был в акватории наших морей на Юге. Пусков не было, но все же остается угроза и там. Потому что эти самолеты базируются к северу от Украины. Аэродром Шайковка и Моздок. Перебазированные туда,

– отметил он.

По словам Юрия Игната, оттуда сохраняется угроза применения ракет типа Х-22. Между тем, в 10:05 Воздушные силы отметили, что в акватории Черного моря обнаружили, вероятно, Ту-22М3. Если это подтвердится, в южных областях объявят воздушную тревогу, чтобы уберечь людей от угрозы.

Несмотря на то, что пусков с Ту-22М3 не было, россияне атаковали Одесщину крылатыми ракетами и дрона-камикадзе. Зафиксировали сразу несколько волн обстрелов.

Россияне выпустили несколько десятков целей

По имеющимся данным, враг этой ночи выпустил 15 "Шахедов" и 8 крылатых ракет "Калибр". Дроны-камикадзе россияне запустили с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарская), а крылатые ракеты – с вражеского фрегата в районе Ялты, из акватории Черного моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия,

– говорят в Воздушных силах.

Несмотря на то, что все воздушные цели были сбиты, повреждений и пострадавших избежать не удалось. Обломки падали в городе, в результате чего вспыхнуло несколько масштабных пожаров. В частности, в гипермаркете, в котором ранения получили трое сотрудников.

В заключение заметим, что зенитное ракетное подразделение Воздушных сил ВСУ около 05:00 успешно выполнило свою работу. Ему удалось сбить на Бахмутском направлении вражеский вертолет Ка-52.