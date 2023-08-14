БПЛА атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск). А "Калибры" – из акватории Черного моря (вражеский фрегат в районе Ялты).
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Сколько уничтожено вражеских целей
В общем враг применил:
- 15 ударных БПЛА "Shahed-136/131";
- 8 крылатых ракет "Калибр".
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны все цели уничтожены.
В Воздушных силах отметили, что были применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия. В результате противовоздушного боя из-за падения обломков ракет и дронов возник пожар в нескольких локациях города Одесса, работают спасатели.
Предыдущие атаки россиян: что известно
- Напомним, что ночью 12 августа противник атаковал с юго-восточного направления пятью ударными БПЛА "Shahed-136/131". Три "Шахеда" уничтожены противовоздушной обороной в пределах Запорожской области.
- 11 августа около 10:00 противник совершил пуски 4-х аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" с четырех самолетов МиГ-31К. Пуски производились из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей России. Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с северного направления, направляясь на юго-запад в район аэродрома Коломыя Ивано-Франковской области.
- Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили недалеко от аэродрома. Поражены объекты гражданской инфраструктуры, есть попадание одной из ракет в жилищный сектор.
- По данным Ивано-Франковской ОВА, в результате ракетного удара российских террористов погиб ребенок, есть травмированные.
- В ночь на 10 августа враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака длилась с 23:00 до 4:00. Всего российские оккупанты применили 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Применены зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.