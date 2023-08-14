Оккупанты применили две волны ударных дронов общим количеством 15 штук. Также они выпустили 8 ракет морского базирования типа "Калибр". Однако силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты.
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Страшные последствия ночного обстрела Одессы
На обнародованных фото и видео можно увидеть, что в результате сбития ракет обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет.
Также взрывной волной в нескольких зданиях побиты окна и балконы, побиты припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары. Сейчас пожарные работают над их ликвидацией.
Кстати, предварительно известно о 3 пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь.
Последствия вражеских обстрелов Одессы / фото ОК "Юг"
Пожары в Одессе во время ночной атаки: смотрите видео
Предыдущий обстрел Одессы: что известно
- Напомним, что во время очередных вражеских обстрелов в ночь на 23 июля пострадал Спасо-Преображенский собор в Одессе. В результате атаки погиб охранник гражданского здания, а 21 человек пострадал. Семерых из них госпитализировали. Среди них – 17-летний парень в тяжелом состоянии, которого врачам все же удалось привести в сознание.
- Вероятно, в святыню попала противокорабельная ракета "Оникс" захватчиков (по другой информации - Х-22, также противокорабельным оружием). Сейчас эксперты фиксируют, что одна из стен имеет нестабильное положение, поэтому она может внезапно обрушиться.
- В Минобороны Украины констатировали, что Россия прекрасно знала, что запускает по мирному городу неточные ракеты.
- В Одессу 29 июля прибыла миссия ЮНЕСКО. Эксперты будут проводить комплексную оценку ущерба, причиненного культурным и религиозным объектам российскими ракетными ударами, осуществленными с 19 по 23 июля 2023 года.