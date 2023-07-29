По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, работу уже приступили. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян и все будет документироваться.

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В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для проведения комплексной оценки ущерба, причиненного культурным и религиозным объектам ракетными ударами, совершенными врагом с 19 по 23 июля 2023 года.

Мэр города уже провел с ней рабочую встречу, в которой также приняли участие:

глава Одесской ОВА Олег Кипер,

народный депутат Украины Алексей Леонов.

Как отметил Труханов, приезд специалистов ЮНЕСКО – важное событие для Одессы, исторический центр которого входит в Основной список всемирного наследия.

Благодарен вам за эту встречу. Одесса – невероятно красивый город, и работа по сохранению его красоты велась постоянно. Сегодня, из-за постоянных обстрелов оккупантов, этот вопрос крайне актуален, и мы благодарны ЮНЕСКО за поддержку,

– заявил городской голова.

Координатор ЮНЕСКО в Киеве Кьяра Децци Бардески отметила, что специалисты будут продолжать поддержку и развивать сотрудничество.

"Сейчас это техническая миссия, которая будет работать в Одессе несколько дней. Впереди много работы", – сообщила Бардески.

В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО: видео

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Глава Одесской ОВА также рассказал о миссии ЮНЕСКО в Одессе.

"Сегодня встретились с представителями организации. Они прибыли в Одессу с миссией для проведения комплексной оценки ущерба культурным и религиозным объектам, нанесенным ракетными ударами, которые нанесла Россия с 19 по 23 июля", – написал Кипер.

Миссия будет работать в Одессе 4 дня. Эксперты будут фиксировать и документировать последствия атак российских террористов.

"Со своей стороны будем всячески помогать работе специалистов. Нам очень важно донести до всего мира информацию обо всех ужасах, которые сделала РФ в Одессе. Напомню, что в результате последних ударов врага пострадали 28 памятников архитектуры", – подытожил глава ОВА.

Обратите внимание! В ходе очередного вражеского обстрела в ночь на 23 июля пострадал Спасо-Преображенский собор. В результате атаки погиб охранник гражданского здания, а 21 человек пострадал. Семерых из них госпитализировали. Среди них – 17-летний парень в тяжелом состоянии, которого врачам все же удалось привести в сознание.

Миссия уже начала обследовать объекты / фото Одесского городского совета и Одесского ОВА