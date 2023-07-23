В ночь на 23 июля Россия атаковала Одессу крылатыми ракетами. В общей сложности пострадали 22 человека. Из них трое – дети. Всем пострадавшим медики оперативно оказали соответствующую помощь в медучреждениях города.

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Что известно о раненых из-за атаки на Одессу

Как пишут в пресс-службе одесских властей, большинство травм вследствие этого удара связаны с поражением людей обломками стекла. Кроме того, врачи извлекли кусок металла из тела одного пациента.

Вся медицинская помощь и лекарства предоставлены в полном объеме. В настоящее время (по состоянию на 14:00, 23 июля – 24 Канал) на стационарном лечении остаются семь пострадавших в результате российской агрессии, среди них – парень 2006 года рождения в тяжелом состоянии с ранением грудной клетки. Другие пациенты продолжают лечение амбулаторно.

Пострадавшие из-за удара по Одессе / фото "Одесса. Официально" (заблюреные 24 Каналом)

Обратите внимание! По состоянию на 17:00, 23 июля известно об одной жертве этой атаки. Одновременно одну женщину удалось живой достать из-под завалов.

Удар по Одессе: что еще нужно знать