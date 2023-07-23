Спасатели вытащили женщину, которая чудом выжила. Уже известно о минимум одной жертве.
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Оккупанты разрушили жилой дом
Соответствующие службы фиксируют разрушение. После этого коммунальщики приступят к ликвидации последствий российской атаки.
Подошел к двери посмотреть. Удар и все окна вылетели,
– рассказал местный житель.
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- По состоянию на 05:25 известно об одной жертве. Одного человека спасатели успешно деблокировали.
- Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализировали, другие лечатся амбулаторно.
- Россия атаковала Одесскую область по меньшей мере 5 видами ракет всех видов базирования. Запустили на мирные населенные пункты, гражданскую инфраструктуру "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также баллистические "Искандер-М".
- Оккупанты разрушили Спасо-Преображенский собор. Также пострадали другие православные святыни. В частности, из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.
- Значительную часть ракет сбила ПВО. Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере, 6 жилым, в частности, многоквартирным домам.
- Изуродованы десятки автомобилей. Кроме того, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна.
- Пострадали 2 памятника архитектуры.