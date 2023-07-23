Спасатели вытащили женщину, которая чудом выжила. Уже известно о минимум одной жертве.

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Оккупанты разрушили жилой дом

Соответствующие службы фиксируют разрушение. После этого коммунальщики приступят к ликвидации последствий российской атаки.

Подошел к двери посмотреть. Удар и все окна вылетели,

– рассказал местный житель.

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