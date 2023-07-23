Около 1 ночи российские захватчики совершили очередную террористическую атаку на Юг. Враг снова направил свои ракеты на Одесскую область, чтобы уничтожать продовольствие и портовую инфраструктуру.

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Что известно о ракетной атаке Одесщины

Отмечаем, что российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях. Не покидайте хранилища до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь. Следовательно, берегите себя и своих близких.