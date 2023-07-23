Около 1 ночи российские захватчики совершили очередную террористическую атаку на Юг. Враг снова направил свои ракеты на Одесскую область, чтобы уничтожать продовольствие и портовую инфраструктуру.

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Что известно о ракетной атаке Одесщины

01:28 Отбой воздушной тревоги в Херсонской, Николаевской и Одесской областях. Будьте осторожны, покидая укрытий.

01:27 Корреспонденты "Суспильного" говорят, что в Одессе виден пожар.

01:18 Мониторинговые каналы пишут, что Ту-22М3 отходят от пусковых рубежей. Сейчас затишье, но враг коварен. Поэтому не покидайте, пожалуйста, укрытий. Еще нельзя!

01:17 Глава Офиса Президента прокомментировал ракетную атаку по Одессе этой ночью. Это нескрываемый террор мирного города. Врага необходимо лишить возможностей избивать по гражданской и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS – это поможет Украине,

– подчеркнул он.

01:14 "Страна-террорист в очередной раз атакует Одесщину разными видами оружия. Работают наши силы ПВО", – подчеркнул Олег Кипер.

01:13 В ОК "Юг" подчеркивают, что враг совершает очередную атаку по региону. Для нее используют разные виды вооружения. В настоящее время ведется боевая работа. Людей еще раз призывают не мешать Силам обороны выполнять свои задачи.

01:06 Мониторинговый канал Monitor предупредил о повторном запуске Х-22 в направлении Одесщины, а через несколько минут стало известно о третьем запуске.

01:00 Пишут СМИ о том, что в Одессе раздался мощный взрыв. Еще через несколько минут снова стало известно о взрыве в городе.

00:57 СМИ сообщили, что в Одессе раздаются взрывы.

В то же время Воздушные силы написали о пусках "Калибров" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

00:55 Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесщины оставаться в укрытиях. Также попросил не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Ни в коем случае не следует помогать врагу.

00:54 Воздушные силы пишут о фиксации пусков крылатых ракет в направлении Одесской области.

00:40 Воздушные силы пишут, что существует угроза пусков ракет с Ту-22М3. Именно поэтому на Юге воздушная тревога.

00:38 Воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

00:25 Воздушные силы зафиксировали взлет с аэродрома Моздок Ту-22М3. Напоминаем, что эти самолеты – ракетоносители Х-22, которую существующие в Украине системы ПВО сбить не могут.

Отмечаем, что российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Если в вашем регионе раздается воздушная тревога – оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях. Не покидайте хранилища до отбоя. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь. Следовательно, берегите себя и своих близких.