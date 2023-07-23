Близько 1 ночі російські загарбники здійснили чергову терористичну атаку на Південь. Ворог знову спрямував свої ракети на Одеську область, щоб знищувати продовольство та портову інфраструктуру.

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Що відомо про ракетну атаку Одещини

Наголошуємо, що російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – залишайтеся, будь ласка, в укриттях. Не покидайте сховищ до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя. Тож, бережіть себе та своїх близьких.