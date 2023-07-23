Близько 1 ночі російські загарбники здійснили чергову терористичну атаку на Південь. Ворог знову спрямував свої ракети на Одеську область, щоб знищувати продовольство та портову інфраструктуру.

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Що відомо про ракетну атаку Одещини

01:18 Моніторингові канали пишуть, що Ту-22М3 відходять від пускових рубежів. Наразі затишшя, але ворог підступний. Тому не покидайте, будь ласка, укриттів. Ще не можна!

01:17 Глава Офісу Президента прокоментував ракетну атаку по Одесі цієї ночі.

Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільних та інфраструктурі. Більше систем ПРО, а також ATACMS – це допоможе Україні,

– наголосив він.

01:14 "Країна-терорист вчергове атакує Одещину різними видами зброї. Працюють наші сили ППО", – наголосив Олег Кіпер.

01:13 В ОК "Південь" наголошують, що ворог здійснює чергову атаку по регіону. Для неї використовують різні види озброєння. Наразі ведеться бойова робота. Людей вкотре закликають не заважати Силам оборони виконувати свої завдання.

01:06 Моніторинговий канал Monitor попередив про повторний пуск Х-22 у напрямку Одещини, а через кілька хвилин стало відомо про третій пуск.

01:00 Пишуть ЗМІ про те, що в Одесі пролунав потужний вибух. Ще через кілька хвилин знову стало відомо про вибух в місті.

00:57 ЗМІ повідомили, що в Одесі лунають вибухи.

У той самий час Повітряні сили написали про пуски "Калібрів" і надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

00:55 Глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одещини залишатися в укриттях. Також попрохав не знімати та не викладати в мережу роботу ППО. Ні в якому разі не варто допомагати ворогу.

00:54 Повітряні сили пишуть про фіксацію пусків крилатих ракет у напрямку Одеської області.

00:40 Повітряні сили пишуть, що існує загроза пусків ракет з Ту-22М3. Власне, саме тому на Півдні повітряна тривога.

00:38 Повітряну тривогу оголосили у Миколаївській, Одеській і Херсонській областях.

00:25 Повітряні сили зафіксували зліт з аеродрому Моздок Ту-22М3. Нагадуємо, що ці літаки – ракетоносії Х-22, яку наявні в Україні системи ППО збити не можуть.

Наголошуємо, що російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога – залишайтеся, будь ласка, в укриттях. Не покидайте сховищ до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя. Тож, бережіть себе та своїх близьких.