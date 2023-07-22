Фотограф Константин Либеров побывал на месте попадания и сделал кадры, которые невозможно смотреть без слез. На них можно увидеть обгоревшее зерно.
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Россияне уничтожают украинское зерно
Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что это урожай, выращенный под сиренами. А собирали его украинские аграрии под ракетными обстрелами. А уже 21 июля российские захватчики уничтожили его чуть ли не дотла.
Россия сегодня – это убийцы, террористы и лицемеры, которые думают, что могут оставить мир на грани голода. Но воля украинцев несокрушима. Мы все отстроим и все вырастим заново,
– подчеркнул он.
По словам главы ОВА, оккупанты ответят "за каждое сожженное зернышко, за каждый день этой бесчеловечной войны". Олег Кипер подчеркнул, что мы победим, а российские захватчики "будут гореть в аду, как это зерно".
Последствия ракетного удара по ангару с зерном на Одесщине / Фото Константина Либерова
Сам Константин Либеров не только сделал эти жуткие кадры. Он также пообщался с супругой собственника предприятия. Собственно, по нему враг совершил сразу две атаки. Причем вторая была, когда на месте работали спасатели и ликвидировали последствия.
Она рассказывает, что все, что у них есть – было в этом месте, которое они построили с нуля. Это частное предприятие, небольшое по сравнению с другими,
– отметил он.
По словам фотографа, часть урожая сгорела, а уцелевшая нуждается в срочной перевозке. В противном случае ее может уничтожить дождь, от которого ангар уже не защитит, ведь он пробит вражескими ракетами.
Ракетная атака по Одесской области 21 июля: коротко о главном
- Заметим, что в этот раз взрывы и воздушная тревога раздавались практически сразу – в 03:32. Уже в 04:23 Воздушные силы предупредили, что враг совершил очередной пуск ракет. Собственно, тогда оккупанты снова попали в предприятие.
- По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, ракеты летят максимально близко к морю. Причем опасность еще и состоит в том, что воздушные цели двигаются вблизи границы.
- В Одесской ОВА отметили, что в результате атаки враг уничтожил 120 тонн зерна: 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя.
- Известно, что в результате атаки в ночь на 21 июля пострадали два человека. Как отметил Олег Кипер, они находятся на амбулаторном лечении в одной из больниц области.