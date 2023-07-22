Фотограф Константин Либеров побывал на месте попадания и сделал кадры, которые невозможно смотреть без слез. На них можно увидеть обгоревшее зерно.

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Россияне уничтожают украинское зерно

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что это урожай, выращенный под сиренами. А собирали его украинские аграрии под ракетными обстрелами. А уже 21 июля российские захватчики уничтожили его чуть ли не дотла.

Россия сегодня – это убийцы, террористы и лицемеры, которые думают, что могут оставить мир на грани голода. Но воля украинцев несокрушима. Мы все отстроим и все вырастим заново,

– подчеркнул он.

По словам главы ОВА, оккупанты ответят "за каждое сожженное зернышко, за каждый день этой бесчеловечной войны". Олег Кипер подчеркнул, что мы победим, а российские захватчики "будут гореть в аду, как это зерно".

Последствия ракетного удара по ангару с зерном на Одесщине / Фото Константина Либерова

Сам Константин Либеров не только сделал эти жуткие кадры. Он также пообщался с супругой собственника предприятия. Собственно, по нему враг совершил сразу две атаки. Причем вторая была, когда на месте работали спасатели и ликвидировали последствия.

Она рассказывает, что все, что у них есть – было в этом месте, которое они построили с нуля. Это частное предприятие, небольшое по сравнению с другими,

– отметил он.

По словам фотографа, часть урожая сгорела, а уцелевшая нуждается в срочной перевозке. В противном случае ее может уничтожить дождь, от которого ангар уже не защитит, ведь он пробит вражескими ракетами.

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