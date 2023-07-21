Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что россияне продолжат обстрелы, поскольку они не достигли своей цели предварительными атаками, передает 24 Канал.
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Россияне продолжат обстрелы Одесской области
Гуменюк отметила, что, по данным украинской разведки, российские атаки на Одессу и область вполне вероятно будут повторяться. В то же время, по ее мнению, оккупанты все же могут сделать перерыв между обстрелами.
По всей вероятности враг может взять паузу, уменьшить атаку количественно, но то, что будут продолжать (атаки на Одесскую область – 24 Канал) – это очевидно,
– заявила она.
Представитель ОК "Юг" отметила, что россияне не достигли своей цели предварительными атаками на украинский портовый город. Именно поэтому, по ее словам, они будут пытаться "давить дальше" на наше государство, обстреливая Одессу и область.
Россия 21 июля в очередной раз атаковала Одессу
- Ракетная атака России по Одессе началась поздно ночью 21 июля. Так, оккупанты в очередной раз обстреляли порты области, попав в зернохранилища одного из сельскохозяйственных предприятий.
- Впоследствии они продолжили обстрелы Одесской области уже утром 21 июля. В частности, враг выпустил 7 ракет, нанеся удара по важному объекту критической инфраструктуры в Белгороде-Днестровском районе области.
- Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук пояснил, что обстрелы россиянами Одессы связаны с выходом страны-агрессорки из зерновой сделки. В частности, враг начал обстреливать зерновую инфраструктуру.
- На атаки Одессы также отреагировали в Белом доме. Там отметили, что таким образом Россия хочет снова блокировать украинские порты и создать продовольственную угрозу всему миру.
- В последние дни Россия начала активно применять ракеты типа "Оникс" для обстрела Одесской области. Что известно об этой ракете – читайте в материал и 24 канала.