Ранее Украине удавалось перехватывать крылатые ракеты "Калибр", но на этот раз оккупанты запускали ракеты несколькими небольшими волнами на низких высотах. Об этом в ежедневной сводке с фронта 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Почему не сбили "Калибры", которыми ударили по Одесчине

Системам противовоздушной обороны очень трудно перехватить ракету "Калибр" на низких высотах. Так, если ракета заходит с моря и сразу бьет по портовой инфраструктуре, то ее сложно сбить.

Россияне пытаются сейчас добить зерновые терминалы, что в очередной раз доказывает: все удары по Одессе – "хлопание дверью" россиянами из-за зерновой сделки,

– заметил военный эксперт.

Этим террором Россия пытается достичь 2 целей:

вернуть "Россельхозбанк" в международную платежную сеть SWIFT;

поднять цену на зерно.

Враг не сможет долго бить "Ониксами"

Кроме "Калибров" российские захватчики применяют противокорабельные ракеты "Оникс", чтобы уничтожать портовую инфраструктуру Одесской области. По словам Свитана, одна такая ракета стоит более миллиона долларов, но у россиян их осталось не очень много.

"Эта ракета нужна, чтобы топить вражеские корабли, поэтому долго россияне ею не будут бить. Несколько атак совершили и уже подняли "Калибры", – заметил полковник запаса ВСУ.

Оперативная сводка от Романа Свитана: смотрите видео

По мнению Свитана, враг продолжит терроризировать гражданское население. Однако общая тенденция идет на спад.

"Эрдоган на стороне Путина"

Лидер Турции Реджеп Эрдоган некоторое время выступал гарантом безопасности зернового соглашения. Впрочем, по словам военного эксперта, сейчас ему выгодно торговать российским зерном. И для этого нужно, чтобы "Россельхозбанк" вернули в SWIFT, чтобы не попасть под вторичные санкции.

Поэтому Эрдоган не участвует, отошел в сторону и ждет. Сейчас Эрдоган на стороне Путина,

– предположил Свитан.

Следовательно, вряд ли Турция сейчас поможет нашему государству решить этот вопрос.

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