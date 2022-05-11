Что нужно знать об этих ракетах, какие у них технические характеристики и почему россияне начали использовать именно их – читайте далее.

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Что такое ракеты "Оникс" Российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными целями. Запускают их из комплекса Бастион, который российские войска разместили во временно оккупированном Крыму. Экспортное наименование ракеты – "Яхонт".

Ракеты "Оникс" – это, в общем-то, советская разработка. Их начали разрабатывать в СССР в конце 70-х годов. С самого начала считалось, что этот комплекс должен быть универсальным: его хотели размещать на подлодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

Экспортный вариант ракеты "Яхонт" / Фото militaryreview

Береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс" Россия развернула на территории оккупированного Крыма еще в 2015 году – для уничтожения целей на расстоянии до 300 километров.

Интересно, несмотря на то, что Оникс – это противокорабельная ракета, их ни разу не применяли для поражения целей на воде. Вместо этого ракеты используют для поражения наземных целей.

Известно, что особенность ракет Оникс заключается в методе их запуска. Так, сразу после старта включается твердотопливный разгонный блок в камере сгорания маршевого двигателя. Этот блок через несколько секунд разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, после чего отключается и выбрасывается из маршевого двигателя потоком воздуха.

Технические характеристики ракеты "Оникс"

длина (корабельный вариант) – 8 метров;

длина (авиационный вариант) – 6,1 метра;

стартовая масса – 3 000 килограммов;

размах крыла – 1,7 метра;

масса с ТПС (транспортно-пусковой стакан) – 3900 килограммов;

максимальная скорость – 884 метра в секунду;

дальность по высотной траектории – 450 – 500 км;

высота полета на маршевом участке – до 14 000 метров;

высота полета на конечном участке – до 10 метров;

дальность обнаружения цели – не менее 50 километров;

время готовности к работе с момента включения – более 2 минут.

Так выглядит ракета "Оникс" / Фото Фокус

В настоящее время эти ракеты есть у: России, Вьетнама и Сирии. В Индии есть один из вариантов этой ракеты, разработанный совместно с министерством обороны страны. Также ракеты "Яхонт" поставлялись в Индонезию в начале 2010 года.

Эксперты уверены, что россияне начали использовать эти ракеты в войне с Украиной, потому что у них большая скорость и они плохо заметны для ПВО. Впрочем, это также свидетельствует и о том, что запасы ракет, предназначенных именно для наземных целей, а не для поражения кораблей, у оккупантов заканчиваются.

Где применяли ракеты "Оникс"

15 ноября 2016 года в Сирии произвели пуск ракет "Оникс" из подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион-П" по целям на суше.

30 апреля 2022 года с территории Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион-П" был обстрелян аэропорт Одессы.

2 мая оккупанты снова обстреляли Одессу ракетами "Оникс", после чего возник пожар на площади 70 метров квадратных. Взрыв также повредил одну из религиозных построек – церковь Московского патриархата. Кроме того, в результате атаки погиб 15-летний парень.

9 мая враги нанесли удары по Одесской области – выпустили 4 ракеты из "Бастион-П", который расположен в оккупированном Крыму.

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