Что нужно знать об этих ракетах, какие у них технические характеристики и почему россияне начали использовать именно их – читайте далее.
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Что такое ракеты "Оникс"Российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными целями. Запускают их из комплекса Бастион, который российские войска разместили во временно оккупированном Крыму. Экспортное наименование ракеты – "Яхонт".
Ракеты "Оникс" – это, в общем-то, советская разработка. Их начали разрабатывать в СССР в конце 70-х годов. С самого начала считалось, что этот комплекс должен быть универсальным: его хотели размещать на подлодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.
Экспортный вариант ракеты "Яхонт" / Фото militaryreview
Береговой ракетный комплекс "Бастион" с противокорабельной ракетой П-800 "Оникс" Россия развернула на территории оккупированного Крыма еще в 2015 году – для уничтожения целей на расстоянии до 300 километров.
Известно, что особенность ракет Оникс заключается в методе их запуска. Так, сразу после старта включается твердотопливный разгонный блок в камере сгорания маршевого двигателя. Этот блок через несколько секунд разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, после чего отключается и выбрасывается из маршевого двигателя потоком воздуха.
Технические характеристики ракеты "Оникс"
- длина (корабельный вариант) – 8 метров;
- длина (авиационный вариант) – 6,1 метра;
- стартовая масса – 3 000 килограммов;
- размах крыла – 1,7 метра;
- масса с ТПС (транспортно-пусковой стакан) – 3900 килограммов;
- максимальная скорость – 884 метра в секунду;
- дальность по высотной траектории – 450 – 500 км;
- высота полета на маршевом участке – до 14 000 метров;
- высота полета на конечном участке – до 10 метров;
- дальность обнаружения цели – не менее 50 километров;
- время готовности к работе с момента включения – более 2 минут.
Так выглядит ракета "Оникс" / Фото Фокус
В настоящее время эти ракеты есть у: России, Вьетнама и Сирии. В Индии есть один из вариантов этой ракеты, разработанный совместно с министерством обороны страны. Также ракеты "Яхонт" поставлялись в Индонезию в начале 2010 года.
Эксперты уверены, что россияне начали использовать эти ракеты в войне с Украиной, потому что у них большая скорость и они плохо заметны для ПВО. Впрочем, это также свидетельствует и о том, что запасы ракет, предназначенных именно для наземных целей, а не для поражения кораблей, у оккупантов заканчиваются.
Где применяли ракеты "Оникс"
- 15 ноября 2016 года в Сирии произвели пуск ракет "Оникс" из подвижного берегового ракетного комплекса "Бастион-П" по целям на суше.
- 30 апреля 2022 года с территории Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион-П" был обстрелян аэропорт Одессы.
- 2 мая оккупанты снова обстреляли Одессу ракетами "Оникс", после чего возник пожар на площади 70 метров квадратных. Взрыв также повредил одну из религиозных построек – церковь Московского патриархата. Кроме того, в результате атаки погиб 15-летний парень.
- 9 мая враги нанесли удары по Одесской области – выпустили 4 ракеты из "Бастион-П", который расположен в оккупированном Крыму.
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