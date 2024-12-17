Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую ОВА. Сейчас во многих областях Украины тревога из-за вражеских ударных беспилотников.

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Что известно о работе ПВО в Киевской области

Тревога в Киевской области прозвучала в 20:59. Воздушные силы писали об угрозе "Шахедов" для региона.

Внимание! Киевская область движение ударных БПЛА в вашем направлении с Черниговщины. В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие,

– отметили военные.

Впоследствии Воздушные силы писали, что вражеские "Шахеды" в Киевской области движутся западным курсом.

Уже в 21:39 в Киевской областной военной администрации написали о работе противовоздушной обороны.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – отметили в ОВА.

Там также призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.

В ОВА также попросили соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

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