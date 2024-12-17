К слову, в январе 2024 года в Великобритании протестировали лазерное оружие DragonFire, способное точно попадать в цель на расстоянии до километра. Лондон рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire для защиты от дронов и ракет, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Обновление информации о вражеских ударных БпЛА:
- БпЛА на Сумщине, курс – западный;
- БпЛА на Харьковщине, курс – западный;
- БпЛА на Черниговщине, курс – Чернигов.
- БпЛА на Днепропетровщине, курс – юго-западный.
- БпЛА на Полтавщине, курс – западный.
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Харьковщины.
Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Сумщины.
БпЛА на Харьковщине, курс – западный;
БпЛА на Сумщине, курс – западный.
Черниговская и Сумская областях – угроза применения врагом ударных БпЛА.
Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом ударных БпЛА на Харьковщине.