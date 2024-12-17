К слову, в январе 2024 года в Великобритании протестировали лазерное оружие DragonFire, способное точно попадать в цель на расстоянии до километра. Лондон рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire для защиты от дронов и ракет, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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20:21, 17 декабря Обновление информации о вражеских ударных БпЛА: БпЛА на Сумщине, курс – западный;

БпЛА на Харьковщине, курс – западный;

БпЛА на Черниговщине, курс – Чернигов.

БпЛА на Днепропетровщине, курс – юго-западный.

БпЛА на Полтавщине, курс – западный.

19:59, 17 декабря Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Харьковщины.

19:51, 17 декабря Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с Сумщины.

19:35, 17 декабря БпЛА на Харьковщине, курс – западный; БпЛА на Сумщине, курс – западный.

19:13, 17 декабря Черниговская и Сумская областях – угроза применения врагом ударных БпЛА.