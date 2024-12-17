В январе 2024 года в Великобритании впервые протестировали лазерное оружие DragonFire, способное точно попасть в предмет размером с монету на расстоянии километра. Испытания продемонстрировали высокоточное действие лазера в условиях реального использования. Интересно, что цена одного выстрела – менее 10 фунтов, что значительно дешевле традиционного оружия.

В апреле тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что королевство рассматривает возможность передачи Украине прототипа лазерного оружия DragonFire. Технологическое вооружение может стать важным инструментом для защиты Украины от воздушных угроз, таких как дроны и ракеты. Интересно, что наличие собственного лазерного оружия, что может поражать самолеты на расстоянии 2 километров, в декабре подтвердили в Силах беспилотных систем.

Минобороны Великобритании в декабре сообщило об удачном испытании нового лазерного оружия, способного уничтожать дроны. Тестирование, состоявшееся на полигоне в Уэльсе, показало эффективность лазера в обезвреживании беспилотных аппаратов с помощью высокоточных энергетических импульсов. 24 Канал подробно рассказывает о революционном оружии.



Испытания лазерного оружия в начале 2024 года / Фото Минобороны Великобритании

Что испытали в декабре в Уэльсе

В декабре британское министерство обороны сообщило о первом использовании лазерного оружия высокой энергии с бронетехники – в результате было уничтожено дроны. Успешные испытания проходили на полигоне Раднор в центре Уэльса, где солдаты 16 Королевской артиллерии уничтожали зависшие в воздухе цели с помощью системы, интегрированной в бронемашину Wolfhound.

Система работает, направляя интенсивный луч инфракрасного света на цель с использованием датчиков и систем отслеживания, которые обеспечивают точность в реальном времени. В отличие от традиционных боеприпасов, лазерное оружие имеет практически неограниченный "запас выстрелов", что делает его экономически эффективной альтернативой.

Мария Игл, министр оборонных закупок Великобритании, назвала испытания значительным шагом вперед в развитии оборонных возможностей:

Эта новаторская технология демонстрирует стремление Великобритании оставаться в авангарде военных инноваций и подтверждает инженерное совершенство нашей страны.

В то же время прапорщик Мэтью Андерсон, руководитель испытаний, отметил, что каждая попытка заканчивалась успешным уничтожением дрона:

Мы тестировали различные расстояния, скорости и высоты. Это, безусловно, технология, которая может стать частью арсенала на поле боя.

Разработка лазера стала возможной благодаря сотрудничеству Великобритании с отделом вопросов оборонного оборудования и поддержки Пентагона, Лаборатории оборонной науки и технологий (Dstl или Team Hersa) и промышленного консорциума во главе с Raytheon UK. Участие в проекте также приняли Fraser Nash, NP Aerospace, LumOptica, Blighter Surveillance Systems и Cambridge Pixel. Общий бюджет разработки составил 16,8 миллиона фунтов стерлингов.



Система DragonFire / Минобороны Великобритании

Цель программы – демонстрация возможностей и проверка и совершенствование использования оружия направленной энергии в боевых условиях. Полученные в результате данные помогут Великобритании "оставаться среди лидеров военных инноваций и разрабатывать решения для усиления оборонного потенциала".

Мир изменился, и рост использования дронов в боевой зоне требует экономически эффективных решений. Эти испытания доказали, что мы движемся в правильном направлении,

– отметил руководитель программы DE&S по направленному энергетическому оружию Стивен Воллер.

Что предшествовало уничтожению дронов из лазера

В начале 2024 года лазерное оружие DragonFire, которое может точно попасть в предмет размером с монету на расстоянии километра, испытали на полигоне на Гебридских островах в Шотландии. Тогда система лазерного оружия DragonFire впервые выполнила высокомощный выстрел по воздушным целям.

Дальность действия этого оружия остается засекреченной, однако известно, что DragonFire работает по принципу прямой видимости и может поражать любую видимую цель.

Среди основных достижений испытаний следующие:

состоялась первая высокомощная атака лазера на воздушные цели;

отмечена высокая точность поражения и низкие долгосрочные расходы;

Великобритания подчеркивает эффективное сотрудничество с партнерами в развитии этого оружия.

Интересно! Технология DragonFire позволяет направлять лазер высокой мощности на дальние расстояния с точностью, равной попаданию в монету номиналом 1 фунт стерлингов с расстояния километра.



Это оружие способно поражать цели на скорости света, прорезая их конструкцию интенсивным лучом, что может вызвать разрушение или детонацию боеголовки.

Запуск лазера на 10 секунд обходится так же, как и работа обычного обогревателя в течение часа. Таким образом, DragonFire может стать экономичной альтернативой для задач, которые сейчас выполняют ракеты. Себестоимость одного выстрела составляет менее 10 фунтов.



Бронемашина Wolfhound, на которой устанавливали для испытаний лазерное оружие / Фото Минобороны Великобритании

Этот передовой вид вооружения может революционизировать боевые действия, уменьшив зависимость от дорогих боеприпасов и минимизировав риск побочных потерь. Инвестиции в такие технологии, как DragonFire, обеспечивают преимущество на поле боя и сохраняют нашу страну в безопасности,

– заявлял экс-министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

DragonFire является результатом совместных инвестиций министерства обороны и промышленных партнеров в размере 100 миллионов фунтов. С момента заключения контракта в 2017 году на сумму 30 миллионов фунтов, система показала значительное повышение эффективности в сфере лазерного оружия, утверждают в Минобороны Великобритании.

Как планируют применять лазерное оружие

Лазерное оружие DragonFire, способно сбивать вражеские дроны и ракеты, может появиться на военных кораблях Королевского флота Великобритании уже к 2027 году.

В Министерстве обороны также рассматривают возможность его использования в Украине раньше, учитывая угрозы, которые возникли перед страной, сообщало британское издание The Telegraph в апреле. С тех пор о поставках официально не сообщалось, последняя "тайная" передача от королевства Украине – это ракеты Storm Shadow, большее количество которых Британия передала в конце осени. Об этом писал Bloomberg.

Есть ли у Украины лазерное оружие Украина уже имеет лазерное оружие, подтвердил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины полковник Вадим Сухаревский. Это "Тризуб", что может сбивать самолеты.



"Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 километров этим лазером можем сбивать самолеты", – рассказал Сухаревский на конференции "Европейская оборонная промышленность: перспективы сотрудничества с украинской оборонной промышленностью", организованной аналитическим центром We Build Ukraine.



По словам командующего СБС ВСУ, сейчас Силы на пути к масштабированию и усилению лазера. Характеристики, озвученные Сухаревским, свидетельствуют о мощности лазера на уровне 50 кВт, что сопоставимо с американским AN/SEQ-3 (LaWS) и британским DragonFire.

Ранее экс-министр обороны Грант Шэппс во время визита в лабораторию DragonFire заявлял, что технология может иметь "огромные последствия". По его словам, задержки во внедрении таких систем являются серьезной потерей для оборонного бюджета.

Мы стремимся сократить типичный процесс разработки оружия, который занимает до 10 лет, до гораздо более короткого срока, чтобы быстрее развернуть эту систему на кораблях или в сухопутных операциях, – говорил Шэппс.

Британское медиа также сообщало, что рассматривается возможность отправки DragonFire в Украину для испытаний в реальных боевых условиях, даже если система еще не будет полностью завершенной.

DragonFire использует 37 каналов лазера, которые объединяются через зеркала, создавая мощный луч с высокой точностью. Система работает на скорости света, ее излучение невидимо и бесшумно. Лазер способен превратить металл в плазму температурой 3000°C за секунды, что позволяет прорезать корпуса дронов и оружия.



Испытания показали, что DragonFire может поражать даже быстрые объекты, такие как баллистические ракеты, а не только медленные дроны.

Является ли лазерное оружие панацеей от угроз

Ведущие оборонные компании мира, в частности американская RTX, европейская MBDA и британская QinetiQ, в последнее время активизировали разработку высокомощного лазерного оружия. Это стало ответом на применение на полях боя дешевых дронов, пишет FT. В частности, боевые действия в Украине показали, что относительно дешевые дроны приходится сбивать более дорогими противоракетами.

Как работает американский боевой лазер AN/SEQ-3 (LaWS): смотрите видео

В 2024 году военные корабли Великобритании и США также были вынуждены использовать дорогие ракеты, чтобы уничтожить дроны, запущенные повстанцами-хуситами в Красном море.

Инновационные лазеры, которые могут справиться со сбиванием БПЛА и способны прорезать металл и выводить из строя электронику, стали реальностью благодаря прорывам в сфере вычислительных и оптических технологий. Ранее же словосочетание "лазерное оружие" больше ассоциировалось с научной фантастикой, чем с реальным оружием.

К теме Это произошло впервые: США успешно перехватили баллистическую ракету средней дальности в районе Гуама

Трудно экономически оправдать использование ракеты за миллион долларов для уничтожения дрона за 100 или 1000 долларов. Учитывая рост количества беспилотных аппаратов, которые ежедневно используются в войне в Украине, эта асимметрия только усиливается, создавая дополнительное давление на оборонные бюджеты.

Несмотря на перспективы, лазерное оружие имеет ряд ограничений. Оно зависит от погодных условий, линии прямой видимости и стабильной платформы с мощным источником энергии. Например, дым или атмосферные загрязнения могут существенно уменьшить эффективность лазера. Кроме того, хотя стоимость выстрела низкая, затраты на разработку и производство остаются значительными.

Так что, с учетом таких ограничений, пока что лазерное оружие нельзя считать панацеей против воздушных угроз. Скорее это эффективный и экономичный способ нейтрализации определенных типов целей, позволяющий сохранить более дорогие системы для более приоритетных задач. Например, для сбивания межконтинентальных баллистических ракет или ракет средней дальности, к использованию которых против Украины уже прибегает агрессор.