У січні 2024 року у Великій Британії вперше протестували лазерну зброю DragonFire, здатну точно влучити в предмет розміром із монету на відстані кілометра. Випробування продемонстрували високоточну дію лазера в умовах реального використання. Цікаво, що ціна одного пострілу – менше ніж 10 фунтів, що значно дешевше за традиційну зброю.

У квітні тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що королівство розглядає можливість передачі Україні прототипу лазерної зброї DragonFire. Технологічне озброєння може стати важливим інструментом для захисту України від повітряних загроз, як-от дрони та ракети. Цікаво, що наявність власної лазерної зброї, що може уражати літаки на відстані 2 кілометрів, у грудні підтвердили у Силах безпілотних систем.

Міноборони Британії у грудні повідомило про вдале випробування нової лазерної зброї, здатну знищувати дрони. Тестування, що відбулося на полігоні в Уельсі, показало ефективність лазера у знешкодженні безпілотних апаратів за допомогою високоточних енергетичних імпульсів. 24 Канал детально розповідає про революційну зброю.



Випробування лазерної зброї на початку 2024 року / Фото Міноборони Великої Британії

Що випробували в грудні у Вельсі

У грудні британське міністерство оборони повідомило про перше використання лазерну зброю високої енергії з бронетехніки – в результаті було знищено дрони. Успішні випробування проходили на полігоні Раднор у центрі Вельсу, де солдати 16 Королівської артилерії знищували завислі у повітрі цілі за допомогою системи, інтегрованої у бронемашину Wolfhound.

Система працює, направляючи інтенсивний промінь інфрачервоного світла на ціль із використанням датчиків та систем відстеження, які забезпечують точність у реальному часі. На відміну від традиційних боєприпасів, лазерна зброя має практично необмежений "запас пострілів", що робить її економічно ефективною альтернативою.

Марія Ігл, міністр оборонних закупівель Великої Британії, назвала випробування значним кроком вперед у розвитку оборонних можливостей:

Ця новаторська технологія демонструє прагнення Великобританії залишатися в авангарді військових інновацій та підтверджує інженерну досконалість нашої країни.

Водночас прапорщик Метью Андерсон, керівник випробувань, зазначив, що кожна спроба закінчувалася успішним знищенням дрона:

Ми тестували різноманітні відстані, швидкості та висоти. Це, безумовно, технологія, яка може стати частиною арсеналу на полі бою.

Розробка лазера стала можливою завдяки співпраці Великої Британії з відділом питань оборонного обладнання та підтримки Пентагону, Лабораторії оборонної науки та технологій (Dstl або Team Hersa) та промислового консорціуму на чолі з Raytheon UK. Участь у проєкті також взяли Fraser Nash, NP Aerospace, LumOptica, Blighter Surveillance Systems і Cambridge Pixel. Загальний бюджет розробки становив 16,8 мільйона фунтів стерлінгів.



Система DragonFire / Міноборони Великої Британії

Мета програми – демонстрація можливостей та перевірка і вдосконалення використання зброї спрямованої енергії в бойових умовах. Отримані в результаті дані допоможуть Великій Британії "залишатися серед лідерів військових інновацій і розробляти рішення для посилення оборонного потенціалу".

Світ змінився, і зростання використання дронів у бойовій зоні вимагає економічно ефективних рішень. Ці випробування довели, що ми рухаємося в правильному напрямку,

– зазначив керівник програми DE&S зі спрямованої енергетичної зброї Стівен Воллер.

Що передувало знищенню дронів з лазера

На початку 2024 року лазерну зброю DragonFire, яка може точно влучити у предмет розміром з монету на відстані кілометра, випробували на полігоні на Гебридських островах у Шотландії. Тоді система лазерної зброї DragonFire вперше виконала високопотужний постріл по повітряних цілях.

Дальність дії цієї зброї залишається засекреченою, проте відомо, що DragonFire працює за принципом прямої видимості та може вражати будь-яку видиму ціль.

Серед основних досягнень випробувань такі:

відбулася перша високопотужна атака лазера на повітряні цілі;

відмічено високу точність ураження та низькі довгострокові витрати;

Британія підкреслює ефективну співпрацю з партнерами у розвитку цієї зброї.

Цікаво! Технологія DragonFire дозволяє спрямовувати лазер високої потужності на далекі відстані з точністю, що дорівнює влучанню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів із відстані кілометра.



Ця зброя здатна уражати цілі на швидкості світла, прорізаючи їх конструкцію інтенсивним променем, що може викликати руйнування або детонацію боєголовки.

Запуск лазера на 10 секунд обходиться так само, як і робота звичайного обігрівача протягом години. Отже, DragonFire може стати економічною альтернативою для завдань, які нині виконують ракети. Собівартість одного пострілу становить менше ніж 10 фунтів.



Бронемашина Wolfhound, на якій встановлювали для випробувань лазерну зброю / Фото Міноборони Великої Британії

Цей передовий вид озброєння може революціонізувати бойові дії, зменшивши залежність від дорогих боєприпасів і мінімізувавши ризик побічних втрат. Інвестиції у такі технології, як DragonFire, забезпечують перевагу на полі бою та зберігають нашу країну у безпеці,

– заявляв ексміністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс.

DragonFire є результатом спільних інвестицій міністерства оборони та промислових партнерів у розмірі 100 мільйонів фунтів. З моменту укладення контракту у 2017 році на суму 30 мільйонів фунтів, система показала значне підвищення ефективності у сфері лазерної зброї, стверджують у Міноборони Британії.

Як планують застосовувати лазерну зброю

Лазерна зброя DragonFire, здатна збивати ворожі дрони та ракети, може з'явитися на військових кораблях Королівського флоту Великої Британії вже до 2027 року.

У Міністерстві оборони також розглядають можливість її використання в Україні раніше, враховуючи загрози, які постали перед країною, повідомляло британське видання The Telegraph у квітні. З того часу про поставки офіційно не повідомлялося, остання "таємна" передача від королівства Україні – це ракети Storm Shadow, більшу кількість яких Британія передала наприкінці осені. Про це писав Bloomberg.

Чи є в України лазерна зброя Україна уже має лазерну зброю, підтвердив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України полковник Вадим Сухаревський. Це "Тризуб", що може збивати літаки.



"Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 кілометри цим лазером можемо збивати літаки", – розповів Сухаревський на конференції "Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю", організованої аналітичним центром We Build Ukraine.



За словами командувача СБС ЗСУ, зараз Сили на шляху до масштабування та посилення лазера. Характеристики, озвучені Сухаревським, свідчать про потужність лазера на рівні 50 кВт, що можна порівняти з американським AN/SEQ-3 (LaWS) та британським DragonFire.

Раніше ексміністр оборони Грант Шеппс під час візиту до лабораторії DragonFire заявляв, що технологія може мати "величезні наслідки". За його словами, затримки у впровадженні таких систем є серйозною втратою для оборонного бюджету.

Ми прагнемо скоротити типовий процес розробки зброї, який займає до 10 років, до набагато коротшого терміну, щоб швидше розгорнути цю систему на кораблях або в сухопутних операціях, – казав Шеппс.

Британське медіа також повідомляло, що розглядається можливість відправлення DragonFire до України для випробувань у реальних бойових умовах, навіть якщо система ще не буде повністю завершеною.

DragonFire використовує 37 каналів лазера, які об’єднуються через дзеркала, створюючи потужний промінь із високою точністю. Система працює на швидкості світла, її випромінювання невидиме й безшумне. Лазер здатний перетворити метал на плазму температурою 3000°C за секунди, що дозволяє прорізати корпуси дронів і зброї.



Випробування показали, що DragonFire може уражати навіть швидші об'єкти, як-от балістичні ракети, а не лише повільні дрони.

Чи є лазерна зброя панацеєю від загроз

Провідні оборонні компанії світу, зокрема американська RTX, європейська MBDA і британська QinetiQ, останнім часом активізували розробку високопотужної лазерної зброї. Це стало відповіддю на застосування на полях бою дешевих дронів, пише FT. Зокрема, бойові дії в Україні показали, що відносно дешеві дрони доводиться збивати дорожчими за них протиракетами.

Як працює американський бойовий лазер AN/SEQ-3 (LaWS): дивіться відео

У 2024 році військові кораблі Великої Британії та США також були змушені використовувати дорогі ракети, щоб знищити дрони, запущені повстанцями-хуситами у Червоному морі.

Інноваційні лазери, які можуть впоратися зі збиттям БпЛА та здатні прорізати метал і виводити з ладу електроніку, стали реальністю завдяки проривам у сфері обчислювальних і оптичних технологій. Раніше ж словосполучення "лазерна зброя" більше асоціювалося з науковою фантастикою, ніж з реальною зброєю.

До теми Це сталося вперше: США успішно перехопили балістичну ракету середньої дальності в районі Гуаму

Важко економічно виправдати використання ракети за мільйон доларів для знищення дрона за 100 чи 1000 доларів. З огляду на зростання кількості безпілотних апаратів, які щодня використовуються у війні в Україні, ця асиметрія лише посилюється, створюючи додатковий тиск на оборонні бюджети.

Попри перспективи, лазерна зброя має низку обмежень. Вона залежить від погодних умов, лінії прямої видимості та стабільної платформи з потужним джерелом енергії. Наприклад, дим або атмосферні забруднення можуть суттєво зменшити ефективність лазера. Крім того, хоча вартість пострілу низька, витрати на розробку і виробництво залишаються значними.

Тож, з урахуванням таких обмежень, поки що лазерну зброю не можна вважати панацеєю проти повітряних загроз. Радше це ефективний і економічний спосіб нейтралізації певних типів цілей, що дозволяє зберегти дорожчі системи для більш пріоритетних завдань. Наприклад, для збиття міжконтинентальних балістичних ракет або ракет середньої дальності, до використання яких проти України вже вдається агресор.