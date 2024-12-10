Про це заявили в Пентагоні у вівторок, чию заяву оприлюднило агентство Reuters, повідомляє 24 Канал.
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Сполучені Штати перехопили балістичну ракету середньої дальності в районі Гуаму
Успішне випробування, як пишуть в Reuters, підкреслює прагнення Пентагону посилити оборону Гуаму від нових ракетних загроз.
Під час випробувань, які отримали назву Flight Experiment Mission-02 (FEM-02), система Aegis Guam, інтегрована з новим радаром AN/TPY-6 і вертикальною пусковою установкою, здійснила пуск ракети Standard Missile-3 Block IIA.
В Reuters пишуть, що директор Агентства протиракетної оборони США генерал-лейтенант Хіт Коллінз назвав це випробування "величезними колективними зусиллями", підкресливши його важливість для перевірки спільної архітектури відстеження і інтегрованих сил і засобів протиповітряної і протиракетної оборони Гуаму.
Успішне перехоплення є частиною ширшої ініціативи з розвитку системи оборони Гуаму, яка має на меті забезпечити посилену інтегровану систему протиповітряної і протиракетної оборони.
Додамо, що вказується, що агентство протиракетної оборони планує використати дані, зібрані під час цього експерименту, для подальшого вдосконалення і перевірки концепції і вимог до майбутньої системи ПРО.
Гуам
– американська територія в західній частині Тихого океану – є стратегічним військовим форпостом, який розташований ближче до Китаю, ніж до Гавайських островів. Він відіграє вирішальну роль у підтримці американської присутності в регіоні і стримуванні потенційних супротивників.