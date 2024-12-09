Чому Росія купує старі літаки

Літаки віком 21-22 роки вартістю від 1,4 до 1,9 мільярда рублів кожен будуть використані для підтримки технічного стану авіапарку, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Оскільки права на експлуатацію цих літаків належать компанії "Атран", що входить до "Волги-Дніпро", "Аерофлот" має намір укласти угоду про передачу прав на лізинг із власником, ірландською AerCap.

Компанія також планує вирішити питання страхового врегулювання.

Що буде з літаками

"Аерофлот" планує передати придбані літаки своїй дочірній компанії, лоукостеру "Победа". Однак, за даними ЗМІ, переобладнати вантажні Boeing 737-800BCF у пасажирські в умовах санкцій буде надто складно та фінансово невигідно.

Зауважте! Ймовірно, компанія зосередиться на розбиранні цих літаків, використовуючи двигуни, стійки шасі, авіоніку та інші запчастини для обслуговування своїх повітряних суден.