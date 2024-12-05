Що відомо про розслідування

Йдеться про правоохоронців Великої Британії, США, Франції та Ірландії, пише 24 канал з посиланням на Financial Times.

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Так злодії діяли з трьох міст: Лондона, Дубая та Москви. У ході розслідування правоохоронні органи заарештували 84 людини та вилучили 20 мільйонів фунтів готівкою і криптовалютою. Зокрема п’ятьох людей та кілька компаній було внесено до санкційного списку США.

У Національному агентстві з боротьби зі злочинністю Великої Британії заявили, що розслідування було зосереджене на двох компаніях – Smart і TGR. Річ у тім, що саме їхніми послугами користувалися заможні транснаціональні злочинці та підсанкційні особи.

Серед тих, хто використовував схему, був і картель Кінахана, й ірландські торговці кокаїном, які пов’язані з багатьма замовними вбивствами. Крім того, за допомогою цієї схеми фінансувалися угруповання, які займаються здирництвом.

Зверніть увагу! Також до цієї справи були залучені російські шпигунські операції з кінця 2022 по літо 2023 року.

Як здійснювались злочини

FT повідомляє, що мережа використовувала кур'єрів для збору готівки у злочинців усередині країн. Цю готівку потім обмінювали на криптовалюту (переважно Tether). Гроші ж відмивали через залучені компанії.

За чотири місяці мережа зібрала готівку в 55 різних місцях Англії, Шотландії, Вельсу та на Нормандських островів. Гроші використовували щонайменше 22 ймовірні злочинні угруповання.

Зауважте! За даними британських правоохоронців, схему використовувала й кремлівська медіагрупа RT. Наразі вона перебуває під британськими санкціями, щоб фінансувати роботу "російськомовної медіаорганізації" в Британії.

Хто керує компаніями Smart та TGR

Зокрема компанією Smart керує росіянка та мешканка Москви Катерина Жданова. У США її звинуватили в переказі понад 100 мільйона доларів в Об'єднані Арабські Емірати від імені підсанкційного олігарха.

Компанією TGR керують три людини: Джордж Россі, його заступниця Олена Чиркінян і Андрій Браденс. Виконуючий обов'язки заступника міністра США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Бредлі Т. Сміт сказав, що саме через цю компанію російська еліта обходила американські та міжнародні санкції. Обхід відбувався за допомогою стейблкоїнів.

Незаконна мережа, що діє більш ніж у 30 країнах, ілюструє зростання взаємодії між ворожими державами та організованою злочинністю, тоді як економічні санкції змушують такі країни, як Росія, шукати нові способи роботи на Заході,

– зазначає видання.

У FT наголосили, що цей випадок демонструє дедалі активніше використання криптовалют тими, хто відрізаний від світової банківської системи.

