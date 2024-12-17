До слова, у січні 2024 року у Великій Британії протестували лазерну зброю DragonFire, здатну точно влучати в ціль на відстані до кілометра. Лондон розглядає можливість передачі Україні прототипу лазерної зброї DragonFire для захисту від дронів та ракет, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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20:21, 17 грудня Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА: БпЛА на Сумщині, курс – західний;

БпЛА на Харківщині, курс – західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс – Чернігів.

БпЛА на Дніпропетровщині, курс – південно-західний.

БпЛА на Полтавщині, курс – західний.

19:59, 17 грудня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Харківщини.

19:51, 17 грудня Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з Сумщини.

19:35, 17 грудня БпЛА на Харківщині, курс – західний; БпЛА на Сумщині, курс – західний.

19:13, 17 грудня Чернігівська та Сумська областях – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.