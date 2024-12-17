Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Наразі у багатьох областях України тривога через ворожі ударні безпілотники.

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Що відомо про роботу ППО в Київській області

Тривога у Київській області пролунала о 20:59. Повітряні сили писали про загрозу "Шахедів" для регіону.

Увага! Київщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Чернігівщини. У разі оголошення тривоги прямуйте в укриття,

– зазначили військові.

Згодом Повітряні сили писали, що ворожі "Шахеди" у Київській області рухаються західним курсом.

Уже о 21:39 в Київській обласній військовій адміністрації написали про роботу протиповітряної оборони.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – зазначили в ОВА.

Там також закликали жителів області перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку.

В ОВА також попросили дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

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