Що потрібно знати про ці ракети, які вони мають технічні характеристики та чому росіяни почали використовувати саме їх – читайте далі.

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Що таке ракети "Онікс" Російська надзвукова універсальна протикорабельна ракета середнього радіуса дії, призначена для боротьби з надводними цілями. Запускають їх з комплексу "Бастіон", який російські війська розмістили в тимчасово окупованому Криму. Експортне найменування ракети – "Яхонт".

Ракети "Онікс" – це, загалом, радянська розробка. Їх почали розробляти у СРСР наприкінці 1970-х років. З самого початку вважалося, що цей комплекс повинен бути універсальним: його хотіли розміщувати на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках і берегових пускових установках.

Експортний варіант ракети "Яхонт" / Фото militaryreview

Береговий ракетний комплекс "Бастіон" із протикорабельною ракетою П-800 "Онікс" Росія розгорнула на території окупованого Криму ще у 2015 році – для знищення цілей на відстані до 300 кілометрів.

Цікаво, попри те, що "Онікс" – це протикорабельна ракета, їх жодного разу не застосовували для ураження цілей на воді. Натомість ракети використовують для ураження наземних цілей.

Відомо, що особливість ракет "Онікс" полягає у методі їхнього запуску. Так, одразу після старту вмикається твердопаливний розгінний блок у камері згоряння маршового двигуна. Цей блок через кілька секунд і розганяє ракету до надзвукової швидкості, після чого відключається та викидається з маршового двигуна потоком повітря.

Технічні характеристики ракети "Онікс"

довжина (корабельний варіант) – 8 метрів;

довжина (авіаційний варіант) – 6,1 метра;

стартова маса – 3 000 кілограмів;

розмах крила – 1,7 метра;

маса з ТПС (транспортно-пусковий стакан) – 3 900 кілограмів;

максимальна швидкість – 884 метри на секунду;

дальність по висотній траєкторії – 450 – 500 кілометрів;

висота польоту на маршовій ділянці – до 14 000 метрів;

висота польоту на кінцевій ділянці – до 10 метрів;

дальність виявлення цілі – не менше 50 кілометрів;

час готовності до роботи з моменту включення – понад 2 хвилини.

Такий вигляд має ракета "Онікс" / Фото Фокус

Наразі ці ракети мають: Росія, В’єтнам та Сирія. У Індії є один із варіантів цієї ракети, розроблений спільно з міністерством оборони країни. Також ракети "Яхонт" постачалися до Індонезії на початку 2010 року.

Експерти впевнені, що росіяни почали використовувати ці ракети у війні з Україною, бо вони мають велику швидкість та погано помітні для ППО. Втім, це також свідчить і про те, що запас ракет, які призначені саме для наземних цілей, а не для ураження кораблів, в окупантів добігають кінця.

Де застосовували ракети "Онікс"

15 листопада 2016 року в Сирії провели пуск ракет "Онікс" з рухомого берегового ракетного комплексу "Бастіон-П" по цілях на суші.

30 квітня 2022 року з території Криму береговим ракетним комплексом "Бастіон-П" був обстріляний аеропорт Одеси.

2 травня окупанти знову обстріляли Одесу ракетами "Онікс", після чого виникла пожежа на площі 70 метрів квадратних. Вибух також пошкодив одну з релігійних споруд – церкву Московського патріархату. Окрім того, внаслідок атаки загинув 15-річний хлопець.

9 травня вороги завдали удари по Одеській області – випустили 4 ракети з "Бастіон-П", який розташований в окупованому Криму.

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