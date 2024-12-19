Пресконференція Володимира Зеленського була дуже насиченою та багатою на заяви. Про це розповіла головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк, зауваживши, що до виступу нашого президента була звернена особлива увага.

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Як пройшла пресконференція Зеленського

"Тут було дуже багато лідерів, відбувається чимало заходів, але саме пресконференція нашого президента Володимира Зеленського зібрала аншлаг, була повна зала людей", – розповіла Анастасія Зазуляк.

Прозвучало дуже багато запитань як від українських, так і від іноземних журналістів.Загалом візит Зеленського до Брюсселю був дуже насичений на візити. Вдень 18 грудня він зустрічався Генсеком НАТО Маром Рютте, а також президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони говорили про посилення нашої протиповітряної оборони, а також зачепили дуже важливу тему – миротворчий контингент.

Під час сьогоднішньої пресконференції Зеленський говорив про те, що потрібно Україні для того, аби пришвидшити перемогу. Найважливіше, що зазначив президент, – гарантії безпеки, а також сильна позиція України, щоб розпочати переговорний процес з Росією,

– додала Анастасія Зазуляк.

Володимир Зеленський також намагався відповісти на питання, що означає позиція сили. Першою складовою він назвав стабільний фронт і додав, що це дуже непросто. Він передбачає повне знищення російської армії та її неможливість просуватися вперед.

Другим пунктом президент назвав обіцяну партнерами підготовку, оснащення і злагодження нових бригад. За словами Зеленського зараз воно відбувається не так, як Україна домовлялася, тому можна очікувати на ще більшу фінансову підтримку. Крім того, він відзначив підтримку "Великої сімки", яка забезпечить стабільність.