Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента України у Брюсселі 19 грудня.

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Що необхідно для переговорів України та Росії

За словами глави держави, першою складовою для сильної позиції України є стабільний фронт.

Здається, що це дуже просто – а це дуже непросто… Це передбачає, що Росія не має армії, що спроможна просуватися вперед,

– сказав Зеленський.

Ще одним важливим фактором є обіцяна партнерами підготовка, оснащення і злагодження нових бригад. Президент додав, що зараз це відбувається не так, як розраховувала Україна за підсумками домовленостей.

Далі – фінансова підтримка. Ми сьогодні маємо підтримку завдяки рішенню "сімки". Рішення є, гроші будуть надходити… Це означає економічну та макрофінансову стабільність,

– наголосив глава держави.

Також для переговорів необхідні переконливі гарантії безпеки, щоб запобігти подальшій агресії Росії. До того ж грає роль сильна позиція нової адміністрації у США – "готова до посилення України, до тотальних санкцій проти Росії".

До слова, 19 грудня під час прямої лінії Владімір Путін заявив, що переговори з Україною можливі на базі угод, про які говорили у Стамбулі ще у 2022 році. На це Володимир Зеленський сказав, що ніяких Стамбульських угод ніколи не існувало. Були лише ультиматуми Росії та відповідь України на них.