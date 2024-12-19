Володимир Зеленський під час пресконференції у Брюсселі наголосив, що ніяких Стамбульських угод ніколи не існувало. Були лише ультиматуми Росії та відповідь України на них, передає 24 Канал.

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Україну хотіли позбавити незалежності

За словами президента, Україна не підписувала ніяких угод з Росією. Справді у перші тижні війни відбулися переговори представників двох країн, але там росіяни висунули тільки чергові ультиматуми.

Їх "гінці" у різних напрямках, використовуючи різні джерела, показували нам деталі цього ультиматуму. Цих "гінців" в Україні немає, вони вже побігли в Росію або за кордон,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна не погодилась на ультиматум Росії. Далі країна-агресорка спробувала робити наступні кроки, дещо пом'якшувала свої позиції. Відбулися певні зустрічі у Білорусі та в Туреччині, але там українські представники нічого не підписували, ніяких угод не існувало. Була тільки відповідь на ультиматум Росії.

Він (Путін – 24 Канал) просто пропонував Україні здатися, заморозити конфлікт, змінити напрямок в бік Росії, позбавити нас незалежності. І ця людина говорить, що це якісь угоди. Просто старий фантазер. Він живе в якомусь своєму світі. У своєму акваріумі,

– наголосив Володимир Зеленський.

До слова, Президент також сказав, що Україна не може жити у стані замороженого конфлікту без гарантій безпеки. Нам потрібен сталий мир, якого не хоче Росія. Тому завершення війни можливе, якщо Україні гарантують безпеку.