Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины в Брюсселе 19 декабря.

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Что необходимо для переговоров Украины и России

По словам главы государства, первой составляющей для сильной позиции Украины является стабильный фронт.

Кажется, что это очень просто – а это очень непросто... Это предполагает, что Россия не имеет армии, способной продвигаться вперед,

– сказал Зеленский.

Еще одним важным фактором является обещанная партнерами подготовка, оснащение и слаживание новых бригад. Президент добавил, что сейчас это происходит не так, как рассчитывала Украина по итогам договоренностей.

Далее – финансовая поддержка. Мы сегодня имеем поддержку благодаря решению "семерки". Решение есть, деньги будут поступать... Это означает экономическую и макрофинансовую стабильность,

– подчеркнул глава государства.

Также для переговоров необходимы убедительные гарантии безопасности, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию России. К тому же играет роль сильная позиция новой администрации в США – "готова к усилению Украины, к тотальным санкциям против России".

К слову, 19 декабря во время прямой линии Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной возможны на базе соглашений, о которых говорили в Стамбуле еще в 2022 году. На это Владимир Зеленский сказал, что никаких Стамбульских соглашений никогда не существовало. Были только ультиматумы России и ответ Украины на них.