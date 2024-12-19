Про це пише 24 Канал з посиланням на пресконференцію президента України у Брюсселі 19 грудня.

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За словами Президента, Україна не може жити у стані замороженого конфлікту, коли йдеться про Росію. Завершення війни можливе, якщо Україні в майбутньому буде гарантовано безпеку.

Безумовно, Україна хоче закінчення війни, безумовно ми хочемо миру, сталого миру, і безумовно, Росія цього не хоче, і це постійно демонструє,

– зазначив Зеленський.

Глави держави наголосив: Україна хоче знати, що буде після війни.

Також Володимир Зеленський відреагував на заяви міжнародних партнерів щодо зменшення мобілізаційного віку в Україні. Президент нагадав, що важливо звернути увагу не на вік і кількість військових, а на відсутність у них зброї.

Також під час пресконференції Зеленський зазначив, що для захисту від ворога Україні необхідні системи протиповітряної оборони. Нині потрібно 19 додаткових систем для захисту підстанцій.