Володимир Зеленський наголосив на тому, що в України недостатньо зброї. Про це пише 24 Канал із посиланням на свою кореспондентку.

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Україні потрібна зброя

Президент України вкотре повторив, що немає різниці, скільки років людині, яка стоїть перед вами без зброї. Саме тому важливо звернути увагу на комплектацію та оснащення бригад, а не на мобілізаційний вік.

Партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового, а ми звертаємо увагу, що у нас голі бригади є. Я не хочу це повторювати, в нас достатньо різних бригад, є сильні бригади, а є бригади, які не укомплектовані,

– пояснив Зеленський.

Зеленський сказав, що є домовленості з партнерами стосовно цього, однак не всі умови виконані з боку партнерів. Крім цього, він пояснив, що є домовленості щодо тренування понад десятка бригад за кордоном, проте зараз тренували так тільки дві бригади.

Зеленський підкреслив, що немає дефіциту людей, проте є недостатня кількість зброї.