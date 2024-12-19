Орбан зазначив, що план щодо "різдвяного перемир'я вже "лежить на столі". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.hu.

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Що заявив Орбан

Угорський прем'єр сказав, що план про "різдвяне перемир'я" між Україною та Росією вже готовий і його або приймуть, або ні. Він також відповів на питання, чи проводитиме переговори із Зеленським 19 грудня.

Я працюю в режимі очікування і сплю в режимі очікування. Я завжди готовий до будь-якої змістовної дискусії,

– каже Орбан.

Раніше Орбан також заявив, що не реагуватиме на провокації. Ймовірно, у такий спосіб він відреагував на критику з боку Зеленського, який різко висловився щодо посередництва угорського прем'єра у відносинах України з Росією.

Натомість радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин відповів угорському прем'єру, що Україна прагне справедливого миру. А також додав, що "гонці від Путіна" нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні.