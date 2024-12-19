Зокрема, після їхньої зустрічі окупанти вдарили по лікарні "Охматдит". Голова угорської громади Києва та Київської області Тібор Томпа зауважив 24 Каналу, що після нещодавньої телефонної розмови Путіна та Орбана Росія випустила на райони Закарпаття, де проживають угорці, дві ракети, які збила наша ППО.

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"Орбан говорить, що Угорщина не постачає зброю, тому що Росія буде обстрілювати угорців. Вона й так обстрілює. Це говорить про тотальний крах тієї політики, того, що робить Орбан. Він своїми діями ще більше загрожує та робить погано для всієї України, зокрема, для угорців", – підкреслив він.

Чому дружба Путіна та Орбана небезпечна

Тібор Томпа зазначив, що таке тісне спілкування Орбана та Путіна вкрай небезпечне для угорців насамперед. Угорщина – єдина країна у Європі, яка повністю залежна від енергоносіїв Росії. Також у державі фактично відсутня демократія. Населення Угорщини страждає від складного економічного становища, технологічної відсталості, проблем з медициною та освітою.

31% досі підтримує Орбана та його політику. Але ми бачимо, до чого призводить така негідна політика – до тотальної економічної та культурної відсталості,

– підкреслив голова угорської громади Києва та Київської області.

Нагадаємо, 11 грудня Віктор Орбан провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Президент України Володимир Зеленський розкритикував дії угорського прем'єра. Орбан різко відреагував та цинічно заявив, що, мовляв, українському лідеру запропонували "різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими", а він буцімто "відмовився". В Офісі Президента спростували ці звинувачення.

У неділю, 15 грудня, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна відмовила в організації телефонної розмови Віктора Орбана з Володимиром Зеленським. Під час неї Будапешт хотів обговорити угорську пропозицію "перемир'я".