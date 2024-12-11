Нині в Офісі Президента відреагували на цинічні звинувачення Орбана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ексклюзивний коментар радника президента Дмитра Литвина.

До теми Після годинної розмови з Путіним Орбан заговорив про "найнебезпечніший період війни"

Орбан зробив нову цинічну заяву

У середу 11 грудня Орбан провів телефонну розмову з Владіміром Путіним. Володимир Зеленський розкритикував дії угорського прем'єра та заявив, що "всі сподіваються, що Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції".

На таку критику Орбан різко відреагував і кинувся звинувачувати Зеленського. Так, угорський прем'єр цинічно стверджує, мовляв, президенту України запропонували "різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими", а він буцімто "відмовився".

Наприкінці угорського головування в ЄС ми доклали нових зусиль для досягнення миру. Ми запропонували різдвяне перемир'я і масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли,

– написав Орбан на своїй сторінці у фейсбуці.

В ОП відреагували на "звинувачення" Орбана

Радник президента Дмитро Литвин в коментарі 24 Каналу повідомив, що Україна нічого не обговорювала з Угорщиною щодо цього. Ба більше, Орбан не попереджував про свої контакти з Москвою.

Литвин також наголосив, що Україна не уповноважувала Угорщину, а докладає усіх зусиль, щоб звільнити українців з російського полону. В ОП додали, що вже 2 тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року.

У підсумку Литвин наголосив, що Україна налаштована на повноцінний мир та докладає максимальних зусиль для досягнення цієї мети.

Ми налаштовані на повноцінний мир, і робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти, – разом з Америкою, Європою, іншими партнерами у світі. Як і завжди, потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки,

– відповіли в ОП на цинічні заяви Орбана.

Нагадаємо, що Орбан та Путін 11 грудня провели телефонну розмову, у якій обговорювали Україну та економічну співпрацю. Загалом, політики говорили близько години.