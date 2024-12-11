Віктор Орбан висловив зацікавлення в пошуках "політико-дипломатичного вирішення" війни в Україні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що говорили Путін та Орбан

За повідомленням російських ЗМІ, розмову ініціював саме угорський лідер Віктор Орбан. З російським диктатором той говорив про Україну та економічне співробітництво країн.

Прем'єр Угорщини висловив зацікавлення у "спільних пошуках політико-дипломатичного вирішення" війни в Україні. Як зазначило пропагандистське видання, у тому числі "з урахуванням своїх контактів із низкою західних лідерів".

Путін у своєму репертуарі звинуватив Київ, який "виключає можливість мирного врегулювання", в ескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. На зустрічі також був присутній Ілон Маск, якого новообраний президент США планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.