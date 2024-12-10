Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис прем'єр-міністра Угорщини у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Що відомо про зустріч Орбана з Трампом

На зустрічі Віктора Орбана та Дональда Трампа також був присутній і Ілон Маск, якого новообраний президент США планує призначити співголовою нового урядового департаменту, та Майк Волц, кандидат на посаду радника з національної безпеки.

США сьогодні. Майбутнє почалося,

– підписав свій допис глава угорського уряду.

Орбан зустрівся з Трампом у США / Фото з акаунту Віктора Орбана у соцмережі Х

Віктор Орбан також поділився, що провів день у Мар-а-Лаго в компанії Дональда Трампа, Ілона Маска та інших відомих осіб. Однак він утримався від надання конкретних деталей щодо дискусій, які відбулися під час зустрічі.

Сам Трамп поки що не висловлювався щодо зустрічі з Віктором Орбаном, а також не надав деталей щодо його розмови з угорським політиком.

До слова, журналісти "Радіо Свободи", з посиланням на власні джерела, писали, що Дональд Трамп після перемоги на виборах у США кілька разів телефонував прем'єр-міністру Угорщини. Новообраний президент США цікавився думкою Орбана щодо припинення війни в Україні.