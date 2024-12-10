Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Венгрии в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

К теме Зеленский заявил, что обсуждал с Трампом его намерения заморозить войну

Что известно о встрече Орбана с Трампом

На встрече Виктора Орбана и Дональда Трампа также присутствовал и Илон Маск, которого новоизбранный президент США планирует назначить сопредседателем нового правительственного департамента, и Майк Волц, кандидат на должность советника по национальной безопасности.

США сегодня. Будущее началось,

– подписал свое сообщение глава венгерского правительства.

Орбан встретился с Трампом в США / Фото с аккаунта Виктора Орбана в соцсети Х

Виктор Орбан также поделился, что провел день в Мар-а-Лаго в компании Дональда Трампа, Илона Маска и других известных лиц. Однако он воздержался от предоставления конкретных деталей относительно дискуссий, которые состоялись во время встречи.

Сам Трамп пока не высказывался относительно встречи с Виктором Орбаном, а также не предоставил деталей относительно его разговора с венгерским политиком.

К слову, журналисты "Радио Свободы", со ссылкой на собственные источники, писали, что Дональд Трамп после победы на выборах в США несколько раз звонил премьер-министру Венгрии. Новоизбранный президент США интересовался мнением Орбана о прекращении войны в Украине.