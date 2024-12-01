Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Источники журналистов в правительстве Венгрии сообщили, что Трамп интересовался мнением Орбана относительно окончания войны в Украине.

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Что известно о разговоре Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает дружеские связи с Владимиром Путиным и Трампом, а также критически относится к помощи Украине со стороны ЕС и препятствует санкциям против России.

В июле, после поездки в Киев с таинственным предложением прекращения огня для президента Украины Владимира Зеленского, Орбан поехал в Москву на встречу с Путиным, которую раскритиковали некоторые лидеры ЕС. Затем он поехал в Китай и, наконец, в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Трампом, который тогда находился в предвыборной кампании,

– говорится в материале.

По данным СМИ, Орбан уже в декабре готовится к новым поездкам с миротворческой миссией. Точные детали потенциальной миссии пока неизвестны, однако, по словам источников издания, она может включать в себя передачу посланий Трампа Зеленскому, Путину и Си Цзиньпину.

К слову, ранее Орбан отреагировал на российский удар ракетой "Орешник" по Днепру. По его словам, мир находится в сложной ситуации, ведь мы якобы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной.