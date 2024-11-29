Премьер Венгрии Виктора Орбана сильно обеспокоен запуском межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Index.

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"Эффект Трампа" не ощущается

По словам Орбана, мир находится в сложной ситуации, ведь мы якобы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной.

Премьер также традиционно обвинил Европейский парламент в попытках усилить интенсивность войны в Украине.

Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом, Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается,

– объяснил лидер Венгрии.

Виктор Орбан уже неоднократно делал неоднозначные заявления относительно войны в Украине. Он часто просто повторяет российские нарративы и настаивает на "учете интересов России". Кроме этого, Орбан также неоднократно призывал к мирным переговорам на невыгодных условиях для Украины, что фактически означает согласиться на ультиматум России.