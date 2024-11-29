Прем'єр Угорщини Віктора Орбана сильно стурбований запуском міжконтинентальної балістичної ракети "Орешник". Про це пише 24 Канал з посиланням на Index.

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"Ефект Трампа" не відчувається

За словами Орбана, світ перебуває в складній ситуації, адже ми нібито ніколи не були так близькі до миру, і війна ніколи не була такою небезпечною.

Прем’єр також традиційно звинуватив Європейський парламент у намаганнях посилити інтенсивність війни в Україні.

Вони сказали, що ми повинні підтримувати українців ще більше перед Трампом, Америка також ухвалила це останніми днями, і, на жаль, ефект Трампа у війні ще не відчувається,

– пояснив лідер Угорщини.

Віктор Орбан вже неодноразово робив неоднозначні заяви стосовно війни в Україні. Він часто просто повторює російські наративи та наполягає на "врахуванні інтересів Росії". Крім цього, Орбан також неодноразово закликав до мирних перемовин на невигідних умовах для України, що фактично означає погодитись на ультиматум Росії.