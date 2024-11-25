У Варшаві зустрічалися міністри закордонних справ найбільших європейських країн, аби підтвердити продовження підтримки України на тлі повернення Дональда Трампа до адміністрації в США. У польській столиці говорили й про необхідність інвестицій в оборону з боку Європи.

Чому це засідання було таким важливим для України та що вирішили міністри – розповідає кореспондентка 24 Каналу з Варшави.

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1000-ий день повномасштабної війни: що заявили у Варшаві

На запрошення польської сторони до Варшави прибули міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, його колега з Італії – Антоніо Таяні та очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок. Міністри закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено та Великобританії Девід Леммі доєдналися до зібрання в онлайн-режимі.

Особисто була присутня на зустрічі й новопризначена верховна представниця ЄС з питань закордонних справ та оборони Кая Каллас. Зустріч відбулась 19 листопада, у тисячний день повномасштабної війни в Україні. Дипломати вшанували пам'ять жертв війни в Україні хвилиною мовчання.

Головні дипломати найбільших європейських країн рішуче підтвердили, що стоятимуть поруч з Україною як це робили з лютого 2022 року.

Крім того, засідання скликали через повернення Дональда Трампа до Білого дому в США. Зазначимо, що інавгурація нового президента США очікується 20 січня 2025 року.

На тлі занепокоєння щодо можливого зменшення допомоги для Києва з боку Вашингтона, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський запевнив, що зустріч стала "яскравим символом солідарності та єдності" з українським народом. Про продовження європейської підтримки для Києва одноголосно заявили всі присутні міністри.



Зустріч глав МЗС у Варшаві / фото MSZ

Майже через три роки після невиправданого вторгнення Росії в Україну, яке продовжує спричиняти смерть і руйнування на європейській землі, я знову заявляю про повну та переконану підтримку Києва та його населення з боку уряду Італії,

– сказав міністр закордонних справ Італії.

Антоніо Таяні додав, що формат "Веймарського трикутника+" залишиться постійним форматом для майбутніх переговорів, аби зміцнювати силу Європи та відносини з США. Також країни хочуть захищати демократію і запобігти подальшим порушенням міжнародного права.

Європа продовжить допомагати Україні

За результатами засідання міністри шести європейських країн ухвалили спільну декларацію. Вони підтвердили, що посилять військову, економічну та фінансову підтримку України. Країни також привітали рішення G7 щодо виділення кредиту розміром у 50 мільярдів доларів. Міністри вважають, що це гарантуватиме наявність достатніх ресурсів на наступний рік.

Анналена Бербок заявила, що Україна продовжить отримувати танки, боєприпаси, системи ППО та безпілотники. Французька сторона очікує, що в українському небі з’являться винищувачі Mirage у найближчі місяці.

Європа також обіцяє не зупиняти свої зусилля і в підготовці українських військових. Загалом в рамках тренувальної місії ЄС навчання прийшли більш ніж 60 тисяч солдатів, 13 тисяч – готували у Франції. Жан-Ноель Барро анонсував відправлення на фронт 2300 військових з бригади "Анна Київська".

У Варшаві говорили й про санкції – не лише проти Росії, а й проти тих, хто постачає зброю російській армії. Сікорський назвав чинні обмеження ефективними й закликав закрити всі можливості для обходу санкцій. На його думку, санкції мають діяти до тих пір, поки Путін не виведе свої війська з усієї території України, а також не покриє завдані збитки.

Санкції фактично послаблюють військовий потенціал Росії, ізолюють її економічно,

– сказав Сікорський.



Радослав Сікорський / фото MSZ

Польський міністр зазначив, що протягом останніх днів Москва посилила ракетні удари по Україні. Антоніо Таяні наголосив, що "генерал зима" не має стати головним союзником Росії, тому Італія вже допомагає у відновленні електромережі України.

Україні потрібен мир, але справедливий

Після заяв Дональда Трампа про його бажання швидко завершити війну в Україні, європейці заявили про необхідність встановлення справедливого та тривалого миру. На їхню думку, такий мир можливий лише на основі статуту ООН, а також під час перемовин з українськими, європейськими та американськими партнерами.

Радослав Сікорський наголосив на важливості співпраці з українською владою щодо сценаріїв врегулювання війни.

Ми погодилися, що нав'язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або не мають суспільного сприйняття, негативно вплине на стабільність в країні,

– сказав Сікорський.

Європейські країни мають інвестувати більше у власну оборону

Продовження ведення війни в Україні створює загрозу й для самої Європи. У декларації зазначається, що "безрозсудний ревізіонізм і постійна відмова Росії припинити агресію та вести змістовні переговори кидають виклик миру, свободі та процвітанню на європейському континенті та в трансатлантичному регіоні".

Ми не маємо жодних ілюзій, путінська Росія залишатиметься однією з найсерйозніших загроз безпеці не лише для Європи, але й для світового порядку. Її метою залишається остаточне руйнування європейської архітектури безпеки. Ми повинні рішуче протистояти її імперським амбіціям,

– сказав Радослав Сікорський.

Під час зустрічі міністри напрацьовували спільну стратегію щодо нової адміністрації у США, яку очолить Дональд Трамп. Головний меседж – Європа має інвестувати у власну оборону та ОПК більше коштів .

. Зокрема, німецька міністерка наголосила, що витрати на оборону мають перевищити встановлені 2% від ВВП. Зазначимо, що після приходу до влади у 2016 році Дональд Трамп вимагав від європейських країн інвестувати в оборону більше.



Міністри закордонних справ у Варшаві / фото MSZ

"Наш Європейський Союз сильний, і саме тому ми чітко заявляємо: вільний світ сильний, а не слабкий. Ми будемо демонструвати цю силу щодня, кожного дня, доки мир в Європі не буде повністю досягнутий", – сказала Бербок, додавши що зміцнювати НАТО треба "незалежно від імені президента США".

Радослав Сікорський також оголосив, що п’ять країн ЄС підтримали ідею єврооблігацій для фінансування озброєння. Однак, у фінальній декларації це не зазначено.