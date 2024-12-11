В Офисе Президента отреагировали на циничные обвинения Орбана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эксклюзивный комментарий советника президента Дмитрия Литвина.

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Орбан сделал новое циничное заявление

В среду 11 декабря Орбан провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Владимир Зеленский раскритиковал действия венгерского премьера и заявил, что "все надеются, что Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".

На такую критику Орбан резко отреагировал и бросился обвинять Зеленского. Так, венгерский премьер цинично утверждает, мол, президенту Украины предложили "рождественское перемирие и масштабный обмен пленными", а он якобы "отказался".

В конце венгерского председательства в ЕС мы приложили новые усилия для достижения мира. Мы предложили рождественское перемирие и масштабный обмен пленными. Печально, что президент Зеленский сегодня четко отверг и исключил это. Мы сделали все, что могли,

– написал Орбан на своей странице в фейсбуке.

В ОП отреагировали на "обвинения" Орбана

Советник президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу сообщил, что Украина ничего не обсуждала с Венгрией по этому поводу. Более того, Орбан не предупреждал о своих контактах с Москвой.

Литвин также отметил, что Украина не уполномочивала Венгрию, а прилагает все усилия, чтобы освободить украинцев из российского плена. В ОП добавили, что уже 2 недели продолжаются соответствующие контакты по значительному обмену до конца года.

В итоге Литвин отметил, что Украина настроена на полноценный мир и прилагает максимальные усилия для достижения этой цели.

Мы настроены на полноценный мир, и делаем все в координации с партнерами, чтобы этого достичь, – вместе с Америкой, Европой, другими партнерами в мире. Как и всегда, нужны не пиар, а справедливый мир, и не разговоры, а надежные гарантии безопасности,

– ответили в ОП на циничные заявления Орбана.

Напомним, что Орбан и Путин 11 декабря провели телефонный разговор, в котором обсуждали Украину и экономическое сотрудничество. В общем, политики говорили около часа.