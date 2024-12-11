Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского. Украинский лидер высмеял венгерского премьера, саркастически предложив ему разговор с бывшим диктатором Сирии Башаром Асадом.

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Что сказал Зеленский об Орбане

По мнению главы государства, для достижения реального мира и гарантированной безопасности для Украины необходима решимость Соединенных Штатов и Европы, а также настрой всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций.

Не надо играть на собственный имидж путем единства – нужно заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда приносит успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины,

– заявил Зеленский.

Также украинский лидер выразил благодарность новоизбранному президенту США Дональду Трампу и другим европейским лидерам, ведущим совместную работу с Украиной, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира на территории нашего государства.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить по телефону, чтобы послушать еще и его часовые лекции", – подчеркнул он.

К слову, после разговора с диктатором венгерский премьер в соцсети Х заявил о "самых опасных неделях российско-украинской войны". По его словам, Будапешт якобы предпринимает все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров.