Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського. Український лідер висміяв угорського прем'єра, саркастично запропонувавши йому розмову з колишнім диктатором Сирії Башаром Асадом.

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Що сказав Зеленський про Орбана

На думку глави держави, задля досягнення реального миру й гарантованої безпеки для України потрібні рішучість Сполучених Штатів та Європи, а також налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Не треба грати на власний імідж шляхом єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України,

– заявив Зеленський.

Також український лідер висловив вдячність новообраному президенту США Дональду Трампу та іншим європейським лідерам, які ведуть спільну роботу з Україною, аби знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру на території нашої держави.

"Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції", – наголосив він.

До слова, після розмови з диктатором угорський прем’єр у соцмережі Х заявив про "найнебезпечніші тижні російсько-української війни". За його словами, Будапешт нібито робить всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів.