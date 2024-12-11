После разговора с Путиным венгерский премьер-министр заявил о "самых опасных неделях российско-украинской войны". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виктора Орбана.

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О чем Орбан говорил с Путиным

Венгерский премьер заверил, что вместе с российским диктатором якобы "сделает все" для прекращения огня.

Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров,

– цинично утверждает Орбан.

Во время разговора Путин и Орбан обсудили Украину и экономическое сотрудничество между государствами. Как пишут российские СМИ, разговор якобы инициировал венгерский премьер.

Орбан убеждает, что заинтересован в поисках "политико-дипломатического решения" войны в Украине, в частности "с учетом своих контактов с рядом западных лидеров". В то же время Путин уже традиционно обвинил Киев в "исключении возможного мирного урегулирования" и эскалации конфликта.