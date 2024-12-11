Після розмови з Путіним угорський прем'єр-міністр заявив про "найнебезпечніші тижні російсько-української війни". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віктора Орбана.

Дивіться також Зеленський жорстко проїхався по Орбану за його розмову з Путіним

Про що Орбан говорив із Путіним

Угорський прем'єр запевнив, що разом із російським диктатором нібито "зробить все" для припинення вогню.

Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів,

– цинічно стверджує Орбан.

Під час розмови Путін та Орбан обговорили Україну та економічну співпрацю між державами. Як пишуть російські ЗМІ, розмову нібито ініціював угорський прем'єр.

Орбан переконує, що зацікавлений у пошуках "політично-дипломатичного вирішення" війни в Україні, зокрема "з урахуванням своїх контактів з низкою західних лідерів". Водночас Путін вже традиційно звинуватив Київ у "виключенні можливого мирного врегулювання" та ескалації конфлікту.