Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Міністерства закордонних справ України. Ідея з "різдвяним перемир'ям" належала угорському прем'єр-міністру Віктору Орбану.

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Що сказали в МЗС України про угорське "різдвяне перемир'я"

У МЗС зазначили, що угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. Насправді ж після угорських “миротворчих” дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони.

Дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості, аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням. Все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир,

– мовиться у коментарі.

В українському міністерстві закликали угорську сторону "припинити аморальні маніпуляції" на темі миру та Різдва Христового, а також утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля світу з відновлення справедливого миру.

"На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший у світі", – зазначили у МЗС.

Там також підкреслили, що саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. У МЗС підкреслили, що Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги, а також продовжить конструктивні контакти з союзниками, які щиро прагнуть завершення війни.

До слова, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто бідкався, що майже ніхто з членів ЄС не підтримав ідею Віктора Орбана щодо "різдвяного перемир'я" між Україною та Росією. Цю ідею підтримав лише очільник МЗС Словаччини.