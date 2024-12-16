Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто обурився такій позиції країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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Сіярто каже, що Європа ігнорує ситуацію на фронті

Ображений Сіярто виступив на зустрічі глав дипломатії держав ЄС у понеділок, 16 грудня.

Там він заявив, що практично жодна країна не висловилася щодо підтримки ідеї Орбана. Зокрема, ніхто із тих, хто був присутній на зустрічі, у тому числі – міністр закордонних справ України.

Сіярто вважає, що вони ігнорують ситуацію на фронті та російське просування та виступають за "нинішню стратегію, яка провалилася, загрожує ескалацією і поставила всю Європу в надзвичайно складну ситуацію".

Їм навіть усе одно, що наближається Різдво,

– підсумував той.

Угорське "різдвяне перемир'я" доволі ухильно прокоментували у Трампа. Ймовірний майбутній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц просто відповів, що увесь світ хоче "припинення бійні, яка відбувається на сході України".

І лише глава МЗС Словаччини висловив підтримку такому "дипломатичному вирішенню війни".

Нагадаємо, що словацький президент Петер Пеллегріні в одному зі своїх інтерв'ю оскандалився закликом до України поступитися своїми територіями для завершення війни. У МЗС різко відреагували на це, нагадавши, що востаннє, коли словацьку землю віддавали агресору, то це нічим добрим не закінчилося.