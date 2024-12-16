Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речника міністерства Георгія Тихого. В інтерв'ю словацький президент заявив, що Україна має поступитися територіями.

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МЗС відреагувало на заклик Пеллегріні поступитися землями

Пеллегріні вважає, що війну варто закінчувати ціною втрати українських територій.

"Нормально мислячі люди не думають, що можна буде встановити мир без певних часткових територіальних втрат України на користь Росії. На жаль, мені шкода говорити це так прямо, але це мій реалістичний погляд на речі", – заявив він.

На його проросійські наративи різко відреагував Георгій Тихий.

Востаннє, коли словацьку землю віддавали агресору – в ім'я миру – це нічим добрим не закінчилося та не принесло миру ні словакам, ні іншим народам,

– підкреслив він.

До слова, Пеллегріні також розкритикував дозвіл США бити далекобійною зброєю по Росії та назвав путінську армію "непереможною".