Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто возмутился такой позиции стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telex.

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Сийярто говорит, что Европа игнорирует ситуацию на фронте

Оскорбленный Сийярто выступил на встрече глав дипломатии государств ЕС в понедельник, 16 декабря.

Там он заявил, что практически ни одна страна не высказалась по поддержке идеи Орбана. В частности, никто из тех, кто присутствовал на встрече, в том числе – министр иностранных дел Украины.

Сийярто считает, что они игнорируют ситуацию на фронте и российское продвижение и выступают за "нынешнюю стратегию, которая провалилась, угрожает эскалацией и поставила всю Европу в чрезвычайно сложную ситуацию".

Им даже все равно, что приближается Рождество,

– подытожил тот.

Венгерское "рождественское перемирие" довольно уклончиво прокомментировали у Трампа. Вероятный будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волтц просто ответил, что весь мир хочет "прекращения бойни, которая происходит на востоке Украины".

И только глава МИД Словакии выразил поддержку такому "дипломатическому решению войны".

Напомним, что словацкий президент Петер Пеллегрини в одном из своих интервью оскандалился призывом к Украине уступить свои территории для завершения войны. В МИД резко отреагировали на это, напомнив, что в последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору, то это ничем хорошим не закончилось.