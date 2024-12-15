Угорський прем'єр нещодавно заявив, що, буцімто, президент Зеленський відкинув можливість різдвяного перемир'я з Росією. Майк Волтц, ймовірний майбутній радник Трампа з нацбезпеки, оцінив пропозицію угорця, передає 24 Канал з посиланням на CBS.

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Чи узгодив Орбан "різдвяне перемир'я" із Трампом

За словами Волтца, Орбан має регулярні зв'язки з росіянами та добрі стосунки з президентом Трампом. На запитання журналістки, чи містить пропозиція угорського прем'єра щодо різдвяного перемир'я і обміну полоненими послання від Трампа, політик дав ухильну відповідь. Він висловив сподіваюся, що увесь світ захоче побачити "певне припинення бійні, яка відбувається на сході України".

"Президент Трамп був дуже стурбований бійнею, яка триває. І куди це все йде?", – додав посадовець.

Він підкреслив, що бої потрібно припинити. Також Волтц наголосив, що команда Трампа уважно розгляне "якийсь тип припинення вогню як перший крок".

До слова, Волтц також заявив, що майбутній лідер США планує не просто призупинити війну в Україні, але й завершити її назавжди.

Нагадаємо, що Орбан перед тим, як розповісти про нібито відмову Зеленського від різдвяного перемир'я, мав телефонну розмову із Путіним, за що в Києві його гостро розкритикували.